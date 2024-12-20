В поселок Ключи прибыли спасатели для поисков упавшего на Камчатке самолета

Сводная наземная группировка спасателей из Петропавловска-Камчатского прибыла в поселок Ключи на технике высокой проходимости. Группа уже отправилась в район предполагаемой посадки самолета Ан-2, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"Утром 20 декабря сводная наземная группировка спасателей из Петропавловска-Камчатского прибыла в поселок Ключи и на технике высокой проходимости выдвинулась в район поиска самолета АН-2", - рассказали в пресс-службе.

Группировка состоит из специалистов поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, специализированной пожарно-спасательной части МЧС России, а также поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД". С собой у спасателей необходимое оборудование, а также снегоходы.

"По погодным условиям из города Елизово спланирован вылет вертолета МИ-8 МЧС России с личным составом Камчатского спасательного центра МЧС России на борту. В готовности в поселке Оссора находится вертолет Ми-8 со спасателями Камчатской региональной поисково-спасательной базы. Они также готовы вылететь к месту поиска, если позволят погодные условия. Ранее еще один вертолет со спасателями РПСБ вылетел из села Мильково", - сообщили в МЧС.

Поиски осложняются непростыми погодными условиями - снегом и высокой облачностью, а также горным ландшафтом. Накануне авиационные поиски прервали из-за темного времени суток и погоды.

Самолет Ан-2 с двумя членами экипажа, одним пассажиром и 800 кг груза выполнял рейс по маршруту село Мильково - село Оссора на Камчатке, он совершил взлет в 09:45 (00:45 мск). В 13:00 (04:00 мск) сработал аварийный маяк. В назначенное время судно в пункт назначения не прибыло.