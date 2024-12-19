В российском регионе с радаров пропал самолет

Легкомоторный самолет Ан-2 пропал с радаров на Камчатке. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».

Воздушное судно осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. По предварительным данным, сработал датчик аварийный.

Самолет с вице-президентом Малави на борту пропал с радаров

Началась спасательная операция. Подробности сообщат позднее, добавил он.

13 декабря самолет авиакомпании Utair, следовавший из Омска в Нижневартовск, совершил аварийную посадку в Ханты-Мансийске из-за нехватки топлива.

11 декабря аварийную посадку совершил самолет Ан-24РВ авиакомпании «Ангара», следовавший по маршруту Киренск – Иркутск. Причиной стала техническая неисправность. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

Ранее в аэропорту Пулково самолет не смог припарковаться из-за снега.