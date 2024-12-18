Увеличилось число пострадавших в аварии поездов в Мурманской области

В результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Мурманской области пострадали 17 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав.

Отмечается, что в числе пострадавших оказались трое несовершеннолетних.

«Одна женщина из этого числа скончалась», — говорится в тексте.

По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, 13 пострадавших уже доставили в больницу, еще четверо — на пути туда. Он указал, что три человека находятся в тяжелом состоянии, остальные, в том числе несовершеннолетние — в состоянии средней степени тяжести.

МЧС: пострадавших в ЧП под Мурманском доставили в больницы

Днем 18 декабря на территории станции Княжая в Мурманской области произошло столкновение грузового и пассажирского поездов. В последнем находилось 326 пассажиров. В результате столкновения с рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда. Возбуждено уголовное дело.