Увеличилось число пострадавших в аварии поездов в Мурманской области
В результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Мурманской области пострадали 17 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав.
Отмечается, что в числе пострадавших оказались трое несовершеннолетних.
«Одна женщина из этого числа скончалась», — говорится в тексте.
По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, 13 пострадавших уже доставили в больницу, еще четверо — на пути туда. Он указал, что три человека находятся в тяжелом состоянии, остальные, в том числе несовершеннолетние — в состоянии средней степени тяжести.
МЧС: пострадавших в ЧП под Мурманском доставили в больницы
Днем 18 декабря на территории станции Княжая в Мурманской области произошло столкновение грузового и пассажирского поездов. В последнем находилось 326 пассажиров. В результате столкновения с рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда. Возбуждено уголовное дело.