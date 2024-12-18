Капитанам затонувших в Черном море танкеров предъявили обвинения

Двум капитанам танкеров «Волганефть», которые потерпели крушение в Черном море, предъявили обвинения. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК Крыма и Севастополя.

Напомним, что 15 декабря в условиях штормовой погоды в акватории Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Оба судна получили значительные повреждения и затонули, в результате чего произошел разлив мазута в Черном море. Кроме того при крушении погиб один матрос, другие члены экипажа были доставлены в больницу с различными травмами.

«Капитанам нефтетанкеров предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа», — говорится в тексте.

Отмечается, что сейчас СК готовится выйти в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения.