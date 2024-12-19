Число пострадавших при столкновении поездов под Мурманском выросло до 27

Число пострадавших в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Кандалакшском районе Мурманской области выросло до 27. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя губернатора - министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева.

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"На этот момент у нас 27 пострадавших, это 22 взрослых и пятеро детей. Один, к сожалению, летальный случай", - отметил он.

По словам министра, 17 человек бригадами скорой помощи были госпитализированы.

Увеличилось число пострадавших в аварии поездов в Мурманской области

Отмечается, что 13 пострадавших доставили в Кандалакшскую ЦРБ, одного - в Апатитско-Кировскую больницу и троих - в медсанчасть №118 ФМБА в городе Полярные Зори.

Пять человек самостоятельно обратились в стационар, в их числе двое 14-летних подростков. Еще два человека отказались от госпитализации, добавил Панычев.

Он также опроверг появившуюся в соцсетях информацию о якобы ампутации конечности одного из пассажиров поезда. Министр подчеркнул, что среди всех госпитализированных и тех, кто обратился сам, пострадавших с ампутацией не было.

Напомним, в среду в Кандалакшском районе Мурманской области грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом Мурманск - Санкт-Петербург. В нем находились 326 пассажиров. Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ранее опубликовал список госпитализированных пассажиров. Отмечалось, что личности некоторых из них пока не установлены, как и погибшей женщины.