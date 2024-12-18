Стала известна причина пожара в Троице-Сергиевой лавре

Возгорание колокольни Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде произошло из-за неисправности в электропроводке, к текущему моменту пожар уже потушен.

Об этом в среду, 18 декабря, сообщил глава городского округа Павел Бронников.

— На месте работали спасатели, машины скорой помощи. Пострадавших нет, — передает слова чиновника официальная страница местной администрации в VK.

Пожар в колокольне лавры начался вечером 18 декабря. Возгорание произошло на кровле нижнего яруса сооружения. На место происшествия экстренно были направлены сотрудники местных оперативных служб, а также несколько бригад скорой помощи.

В 2019 году на территории собора Парижской Богоматери произошло серьезное возгорание, в результате которого существенно выгорело здание храма, рухнули кровля, часы и шпиль. Президент Франции Эммануэль Макрон практически сразу же объявил о сборе средств и ресурсов на восстановление святыни, пламя в которой полыхало на протяжении 12 часов до ликвидации очага возгорания.