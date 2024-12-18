Пресс-служба РЖД сообщила, что одного из пассажиров зажало между вагонами при столкновении пассажирского поезда и грузового состава в Мурманской области. Об этом пишет «Интерфакс».

Помимо этого, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них один проводник. Все пострадавшие получают медицинскую помощь, на месте работают спасатели.

В РЖД также добавили, что пассажиров из сошедших с рельсов вагонов перевели в уцелевшие вагоны в головной части поезда. В ближайшее время эта часть состава продолжит движение по маршруту.

СК возбудил дело по факту столкновения поездов в Мурманской области

Ранее пассажирский состав столкнулся с грузовым поездом в Мурманской области. Причиной столкновения могла стать поломка последнего.