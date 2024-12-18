СК возбудил дело по факту столкновения поездов в Мурманской области

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СК) сообщило, что ведомство возбудило уголовное дело по факту столкновения двухэтажного пассажирского поезда с грузовым составом в Мурманской области. Об этом сообщает «Лента.ру».

Согласно сообщению СК, дело было возбуждено по статье 263 УК РФ — «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Максимальное наказание по данной статье подразумевает лишение свободы на срок до двух лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее на территории станции Княжая в Мурманской области произошло столкновение грузового и пассажирского поездов.