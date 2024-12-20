Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на популярный туристический регион опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 декабря на полуострове ожидаются сильные дожди, 23 декабря — в горах с мокрым снегом. Также там возможно усиление юго-западного ветра до 20 метров в секунду.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали жителей и гостей региона сохранять бдительность. «Гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность и воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы», — говорится в сообщении.

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Краснодарского края. По данным МЧС, до 22 декабря в горах Кубани и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.