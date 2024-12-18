Причиной столкновения двухэтажного пассажирского поезда с грузовым составом в Мурманской области могла стать поломка последнего. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно информации источника, у грузового поезда произошел излом токоприемника. Из-за поломки состав закрепили до прибытия помощи, однако у грузового поезда отказали тормоза — после этого он мог выкатиться на другой путь, по которому следовал пассажирский поезд.

Выросло число пострадавших при столкновении поездов под Мурманском

Напомним, что столкновение грузового и пассажирского поездов произошло на территории станции Княжая в Мурманской области.