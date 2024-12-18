Выросло число пострадавших при столкновении поездов под Мурманском

В результате столкновения поездов в Мурманской области пострадали минимум 14 человек. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, десять пострадавших везут в местную ЦРБ, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще четверым оказывают помощь на месте. Отмечается, что еще несколько человек остаются заблокированными в третьем вагоне поезда. Предварительно, именно в него и пришелся основной удар.

Ранее сообщалось, что на территории станции Княжая в Мурманской области произошло столкновение грузового и пассажирского поездов. В последнем находилось 326 пассажиров. При столкновении оказались повреждены четыре вагона пассажирского поезда, минимум три из них перевернулись. В них находился 161 человек, включая 32 ребенка. По предварительной информации, причиной столкновения стала поломка грузового поезда.