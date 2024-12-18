В Петербурге задержали бросившую младенца в ТЦ женщину

Полиция Санкт-Петербурга задержала местную жительницу, которая бросила своего новорожденного ребенка в одном из торговых центров Невского района. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

Ранее в одном из ТЦ города нашли новорожденного ребенка, после осмотра медиками его направили в больницу. Вместе с ребенком женщина оставила записку о том, что «мама не вернется» и просьбой позаботиться о ребенке. Прокуратура Санкт-Петербурга взяла ситуацию на контроль.

«Полицейские передали ребенка медикам и в скором времени в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства его мать, 35-летнюю петербурженку», — говорится в тексте.

Полиция и следователи организовали проверку по факту инцидента с младенцем.