Стало известно о пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области

При столкновении двухэтажного пассажирского поезда с грузовым составом в Мурманской области пострадала женщина и ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно данным источника, женщина с сыном оказалась заблокирована на втором этаже в одном из сошедших с рельс вагонов. Кроме того, она получила порезы рук и тела — источник отмечает, что пострадавшая пыталась закрыть собой ребенка во время столкновения.

Ранее северо-западная транспортная прокуратура сообщила, что на территории станции Княжая в Мурманской области произошло столкновение грузового и пассажирского поездов.