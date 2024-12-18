Под Мурманском грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом

Грузовой поезд столкнулся с пасажирским составом в Мурманской области.

Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, 18 декабря 2024 года на территории станции Княжая произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом сообщением Мурманск - Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

На место происшествия для выяснения всех обстоятельств и координации работы спецслужб и правоохранительных органов выехала Кандалакшский транспортный прокурор Татьяна Чумакова. Кандалакшская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.