В Приморском крае тигр две недели терроризировал жителей поселка

Жители поселка Врангель в Приморском крае две недели боялись выходить на улицу из-за тигра, который гулял по улицам и нападал на собак. Об этом сообщает Baza.

По словам местных жителей, тигр проявлял агрессию и не боялся людей. После жалоб власти поселка попытались прогнать животное обратно в лес с помощью громких спецсигналов, но оно никак не отреагировало.

Ситуация с тигром разрешилась внезапно, когда в ночь на 18 декабря на трассе «Артем — Находка — порт Восточный» 34-летняя женщина сбила его. Животное внезапно выскочило на дорогу и она не успела никак среагировать. Тигр погиб от удара на месте, а женщина получила травмы.