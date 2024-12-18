У летевшего из Москвы самолета возникли проблемы с шасси

У самолета российской авиакомпании «Азимут» возникли проблемы с шасси во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

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Непредвиденная ситуация произошла в среду, 18 декабря, с летевшим из Москвы в Санкт-Петербург лайнером. На высоте примерно три тысячи метров экипаж доложил о незакрытии всех створок шасси.

В результате командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт вылета. Отмечается, что самолет совершил вынужденную посадку в столичной авиагавани Внуково. Помощь по прибытии не потребовалась.

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Ранее еще у одного российского самолета возникла проблема с носовой стойкой шасси после приземления. Инцидент случился с направлявшимся из Москвы в Сочи Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar 15 декабря. Пилоты доложили о блокировке носовой стойки шасси в процессе освобождения взлетно-посадочной полосы (ВПП) после посадки.