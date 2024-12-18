Стал известен возможный сообщник убийц генерала Кириллова

Одним из предполагаемых сообщников убийц начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова может быть куратор Службы безопасности Украины с позывным Морбиус. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, сотрудник украинской спецслужбы занимался вербовкой, устраивал тайники с оружием и взрывчаткой. Он находится в розыске с лета 2024 года. По предварительным данным, именно Морбиус организовал тайник, откуда была взята взрывчатка для убийства Игоря Кириллова.

Глава РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря в результате взрыва в Москве. Представители Службы безопасности Украины подтвердили британским и американским СМИ, что за терактом стоит украинская спецслужба.

В Кремле впервые прокомментировали убийство Кириллова

Сегодня стало известно о задержании подозреваемого в организации теракта, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в ЕС. По данным ФСБ, задержанный прикрепил мощную самодельную взрывчатку на электросамокат у подъезда дома генерала. За подъездом велось наблюдение с помощью установленной в каршеринговом авто камеры, взрывчатку привели в действие дистанционно.