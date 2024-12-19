Капитан танкера "Волгонефть-212" арестован на два месяца

Капитан нефтеналивного судна "Волгонефть-212", потерпевшего крушение в Керченском проливе 15 декабря, на время следствия заключен под стражу. Об этом сообщили в следственном комитете по Республике Крым и городу Севастополю.

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В результате ЧП погиб матрос танкера, а другие члены экипажа доставлены в больницу с переохлаждением. Капитан судна обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. По решению суда он проведет в СИЗО два месяца.

Ранее СК предъявил обвинения капитанам двух танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые получили серьезные повреждения и затонули во время шторма в Керченском проливе. ЧП привело к крупному разливу мазута и вызвало экологическую катастрофу на черноморском побережье в Краснодарском крае.

Следователи допрашивают свидетелей и изучают документацию, связанную с передвижениями судов. Когда закончится шторм, эксперты также осмотрят место крушения. Будут извлечены обломки для проведения экспертизы, в том числе специалисты установят размер ущерба окружающей среде.

Напомним, судно Волгонефть-212" от удара волн разломилось надвое и затонуло в восьми километрах от берега.

"Волгонефть-239" также получило разлом в корпусе, кормовая часть легла в дрейф и села на мель у берега Тамани. Экипаж был эвакуирован на следующий день, 16 декабря.

В результате ЧП в море вылилось более тысячи тонн мазута. Загрязнены более 50 километров пляжей в Краснодарском крае от Керченского пролива до Анапы. Очисткой берега и спасением птиц занимаются более пяти тысяч человек.