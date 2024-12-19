Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова жил в хостеле по соседству

Подозреваемый в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова Ахмад Курбанов жил в хостеле по соседству с домом российского военнослужащего на Рязанском проспекте в Москве. Он работал курьером и не вызывал подозрений.

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Об этом в четверг, 19 декабря, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Подозреваемый в убийстве генерала-лейтенанта и его адъютанта жил по соседству, на Рязанском проспекте в хостеле. Ахмад рассказывал сотрудникам хостела, что работает курьером. Никаких подозрений у администраторов он не вызывал, — передает слова собеседника Telegram-канал «112».

Курбанов заселился в хостел пять месяцев назад, все время оплачивал жилье вовремя, в скандалах замечен не был. За несколько дней до теракта он выехал из хостела, однако перед произошедшим вновь внезапно заселился в свой же номер.

Убийство генерал-лейтенанта Кириллова и его помощника Поликарпова произошло утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Он вместе с помощником выходил из подъезда, в это время взорвалось СВУ, прикрепленное к стоявшему у входа самокату. В результате происшествия генерал вместе с помощником погибли. Следователи возбудили уголовное дело о теракте. Главное о произошедшем — в отдельном материале «Вечерней Москвы».