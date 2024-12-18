Сотрудники ФСБ задержали предполагаемого исполнителя теракта, жертвами которого стали глава войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, сообщает РИА Новости. В ФСБ рассказали, что украинские спецслужбы пообещали этому человеку вознаграждение в сто тысяч долларов и выезд в ЕС.

Задержанный гражданин Узбекистана 1995 года рождения заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву, получил мощную самодельную взрывчатку и установил ее на электросамокате у подъезда дома Кириллова.

Для наблюдения за домом генерала мужчина арендовал каршеринговый автомобиль. В машине он установил Wi-Fi-камеру, которая передавала изображение в Днепропетровск организаторам теракта. Когда организаторы получили видеосигнал, что Кириллов и Поликарпов вышли из подъезда, бомба была дистанционно активирована.

Задержаны подозреваемые по делу об убийстве генерала Кириллова

Глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря в результате взрыва в Москве. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Представители Службы безопасности Украины подтвердили британским и американским СМИ, что за взрывом стоит украинская спецслужба.