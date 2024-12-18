Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, сейчас их допрашивают. Иных подробностей в публикации не приводится.

Стало известно, как ВСУ могли подорвать генерал-лейтенанта Кириллова

По информации Telegram-канала «112», подозреваемые уже дали показания. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Напомним, что утром 17 декабря в Москве возле жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Его жертвами стали Кириллов и Поликарпов. По данным следствия, взрывное устройство было установлено на самокате, который стоял рядом с подъездом. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

Ранее агентство Reuters сообщило, что за убийством Кириллова стоит Служба безопасности Украины (СБУ). СМИ обращали внимание, что 16 декабря спецслужба обвинила его в якобы произошедших случаях применения химических веществ против Вооруженных сил Украины (ВСУ).