Фигуранту дела экс-замглавы Минобороны Иванова продлили арест до конца марта

Басманный суд Москвы продлил до конца марта срок содержания под стражей Александру Фомину, который проходит обвиняемым по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.

Фигуранту дела экс-замглавы Минобороны Иванова продлили арест
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Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд продлил срок содержания Фомину до конца марта 2025 года", - сообщили агентству.

Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ее сумма составляет 1 млрд 185 млн рублей. По тому же делу были арестованы предприниматели Сергей Бородин и Фомин. Первого обвиняют в посредничестве в получении взятки, а второго - в ее даче.

В отношении экс-замглавы Минобороны возбудили также еще два уголовных дела. Одно о растрате 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, второе дело связано с растратой свыше 3 млрд рублей банка "Интеркоммерц".

Иванов занимал пост заместителя министра обороны РФ с мая 2016 года по июнь 2024 года. По вменяемой статье ему грозит до 15 лет колонии.

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