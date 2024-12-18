Невиновная провела 16 лет в тюрьме и отсудила у полиции 3,5 миллиарда рублей

В США невиновная жительница штата Невада провела 16 лет в тюрьме по вине следователей и сумела отсудить у полиции 34 миллиона долларов (3,5 миллиарда рублей). Об этом пишет The Washington Post.

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Кирстин Блейз Лобато арестовали в Лас-Вегасе в 2001 году и обвинили в смерти бездомного, найденного с ножевыми ранениями. Тогда ей было 18 лет. Дело вели детективы Томас Тоусен и Джеймс Ларошел. Вскоре они объявили, что Лобато во всем созналась на допросе.

По словам адвокатов девушки, ей не рассказали, что допрашивают по делу бездомного. Она думала, что речь идет о том, как несколько месяцев назад она с помощью ножа отбилась от насильника. Против Лобато не было никаких улик, более того, у нее было алиби на момент нападения на бездомного. Однако мнимое признание и слова детективов для суда оказались весомее, и в 2006 году ее осудили на срок от 40 до 100 лет.

В деле нападения насильника на Лобато и деле бездомного были пересечения. Последнего нашли с ножевыми ранами и отсеченными половыми органами. Лобато рассказала, что ударила напавшего на нее мужчину ножом «ниже пояса», после чего он убежал. Однако Тоусен и Ларошел намеренно смешали факты первого дела с показаниями девушки.

Лобато признали невиновной и выпустили на свободу по результатам судебно-медицинской экспертизы только в 2017 году. Она сразу же подала иски против Тоусена и Ларошела, а также против полицейского управления Лас-Вегаса.

В четверг, 12 декабря, суд присяжных встал на сторону Лобато и обязал полицию Лас-Вегаса выплатить ей 34 миллиона долларов. Тоусен и Ларошел, которые давно находятся на пенсии, должны будут заплатить ей по 10 тысяч долларов.

«Я понятия не имею, как будет выглядеть моя дальнейшая жизнь. Все, что я знаю — это мое прошлое, и оно было так себе», — сказала Лобато после суда.

Ранее сообщалось, что в Японии прокурор принес личные извинения невиновному 88-летнему мужчине, приговоренному к казни 56 лет назад. В 1968 году бывшего профессионального боксера Ивао Хакамату признали виновным в расправе над боссом, его женой и двумя их детьми.