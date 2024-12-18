Жители Воронежской области сообщили о взрывах в небе над регионом

Жители Воронежской области сообщили, что в небе над регионом раздались взрывы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

По их словам, всего было слышно четыре-шесть взрывов. Официальной информации пока не поступало. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине.

Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".