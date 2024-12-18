В Тунисе 11 россиян попали в тюрьму, известную пытками

О задержании российских туристов в Тунисе в середине декабря стали писать несколько СМИ и телеграм-каналов. Подробностей было мало, а о причинах не сообщалось совсем. Теперь же российское посольство сообщило, что 11 граждан РФ отправились на границу Туниса и Алжира с «исследовательски-краеведческими» целями. Добрались они до населенного пункта Хайдра в провинции Кассерин. А там расположены объекты Минобороны Туниса и другая «чувствительная инфраструктура». К тому же там напряженная ситуация из-за террористических ячеек.

Почему туристы могли направиться именно туда, вопрос не очевидный. В Тунисе сейчас несезон, а локация для посещения нетипичная, отмечает основатель и гендиректор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов:

Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора «Арт-тур»: «Тунис — это интересная страна с точки зрения истории и культуры. Действительно, там и Карфаген. Насколько интересно посещать места на границе с Алжиром? Наверное, у людей есть какие-то специфические интересы. Я не думаю, что это самые посещаемые места российскими туристами. И, конечно, они не носят массовый характер. То есть о каком-то большом потоке туристов, которые интересуются пустыней Сахарой в Тунисе или в Алжире, речи быть не может».

По словам невесты одного из задержанных, группа туристов хотела посетить античные памятники Римской империи. На связь они перестали выходить еще в ноябре. Поместили россиян в тюрьму «Морнагия», которая известна строгими условиями содержания вплоть до пыток заключенных. Однако, по информации российского посольства, задержанные ни на что не жалуются. В ближайшие дни назначат дату первого судебного заседания, идет следствие.

При этом РИА Новости ранее сообщало, что туристы все еще не получили доступа к переводчику, поэтому дело не движется. Из-за низкой оплаты труда их в Тунисе немного, браться за дело никто не хочет, указывает агентство.

Как обезопасить себя, если во время путешествия человек решил посетить непопулярную достопримечательность, рассказывает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:

Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Випсервис»: «Мы рекомендуем в случае продолжительной поездки, а здесь туристы, судя по всему, были самостоятельные, с ноября в этой стране вставать на консульский учет, иметь все телефоны и оперативную связь с российскими загранучреждениями. Кстати, есть и специальные ресурсы на сайте Министерства иностранных дел, которые помогают в случае чрезвычайных ситуаций получить консультацию. Надо понимать, что как таковую финансовую поддержку российские загранучреждения не предоставляют, это только поддержка в виде консультаций. Поэтому, если люди попадают в такие ситуации, нужны деньги еще и на адвокатов. И, конечно, нужно приглашать профессиональных переводчиков, так как очень часто языковой барьер мешает достоверности информации».

Туры в Тунис сравнительное недорогие, говорят эксперты. По популярности они проигрывают Египту или Турции, за год там побывают разве что 15 тысяч российских туристов. Прямых авиарейсов в Тунис сейчас нет, нужно делать пересадки. Поэтому в обе стороны за перелет может уйти от 80 тысяч рублей на человека. Сезон для пляжного отдыха — это все-таки лето, до сентября-октября, когда море становится холоднее, а часть отелей закрывается. И тем не менее античных памятников там довольно много, визитной карточкой страны считается Карфаген. Но посещать их все же стоит, предварительно ознакомившись с рекомендациями местных властей.