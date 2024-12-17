Спецслужбы Украины взяли ответственность за убийство генерала Кириллова

Ответственность за теракт в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, взяли на себя украинские спецслужбы, пишут обозреватели Антон Трояновский и Констант Мехё в статье для New York Times.

Ранее сообщалось, что утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли Кириллов и его помощник.

Авторы статьи отметили, что пожелавший остаться неизвестным сотрудник СБУ признал ответственность Украины за это преступление. Он добавил, что СБУ считала Кириллова «законной целью».

Кроме того, заметили обозреватели, представитель службы передал газете видеозапись, на которой два человека покидают здание «за мгновение до взрыва».

Мощность бомбы, от которой погиб Кириллов, составила 1 кг тротила

Место и время видеозаписи совпадает с местом и временем теракта, на кадрах также якобы заметен самокат, пояснили журналисты.