Кибовский прибыл в суд в футболке с надписью об СВО

Бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский был доставлен в суд. При этом на фигуранте надета футболка, с надписью об СВО. Об этом пишут «Аргументы и Факты» со ссылкой на сообщение судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечается, что на футболке Кибовского написано «Сижу в СИЗО, а должен воевать под Курском!». При этом ранее сообщалось, что чиновник обращался к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с призывом отправить его на службу в зону СВО.

Напомним, что ранее Замоскворецкий суд столицы удовлетворил ходатайство о продлении содержания под стражей Кибовскому на 24 дня. Согласно версии обвинения, Кибовский получал взятки на общую сумму более 100 миллионов рублей. Кроме того, его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.