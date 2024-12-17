В Москве нашли тела двух погибших в припаркованном у дома грузовике

В Москве нашли тела двух погибших – они находились в припаркованном у дома грузовике. Людей без признаков жизни увидели через окно прохожие.

© Газета.Ru

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, тела обнаружили в машине Ford Transit. Автомобиль стоял у дома на улице Суздальской в Новокосино.

Людей в машине заметили прохожие – они вызвали экстренные службы. Машину вскрыли специальным инструментом. Причину смерти сейчас выясняют.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье юношу и девушку нашли в машине в семейном гараже. Пара вместе проводила вечер, а чтобы согреться, завела автомобиль. Прибывшие на место родители не смогли открыть гараж – он был заперт. Оттуда чувствовался запах выхлопных газов.