Губернатор Костромской области назвал причину убийства генерала Кириллова

Причиной убийства начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова могла стать его работа по вскрытию тайных биологических лабораторий, в том числе на Украине. Об этом заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Он отметил, что «некоторое время назад Кириллов сказал ему, что знает о том, что на него началась охота».

«Без сомнения, это связано с тем, что под его руководством была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях, в том числе на территории Украины. Было четкое понимание, что подготовленные им боевые кадры офицеров и то боевое направление, которое ведут войска, — это тяжелая огнеметная система, не остались без внимания и злобы наших противников», — добавил Ситников.

Губернатор выразил уверенность, что РФ сделает все, чтобы раскрыть убийство Кириллова и накажет тех, кто его спланировал и реализовал.

Медведев назвал заказчиков убийства Кириллова

Напомним, что генерал и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате взрыва во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве сегодня, 17 декабря, рано утром. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия и боеприпасов.