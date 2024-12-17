Актера из "Бедного олигарха" обокрали в центре Москвы

Актер Даниил Галушка лишился более 100 000 рублей. Об этом 17 декабря сообщают "Известия" со ссылкой на источник.

Инцидент произошел днем 13 декабря, когда из автомобиля артиста на Новом Арбате злоумышленники украли "наличные средства, наушники и духи".

Общий ущерб оценивается в 112 000 рублей. Проводится проверка.

Галушка родился в 1997-м году. Снялся в проектах "Виктория", "На солнце вдоль рядов кукурузы", "Бедный олигарх".

В продюсерском списке артиста с премьерой на 2025-й год значатся "Сказка о царе Салтане" и "Война и мир".