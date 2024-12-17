Актера из "Бедного олигарха" Даниила Галушку обокрали в центре Москвы

Актер Даниил Галушка лишился более 100 000 рублей. Об этом 17 декабря сообщают "Известия" со ссылкой на источник.

Актера из "Бедного олигарха" обокрали в центре Москвы
© РИА Новости

Инцидент произошел днем 13 декабря, когда из автомобиля артиста на Новом Арбате злоумышленники украли "наличные средства, наушники и духи".

Общий ущерб оценивается в 112 000 рублей. Проводится проверка.

Галушка родился в 1997-м году. Снялся в проектах "Виктория", "На солнце вдоль рядов кукурузы", "Бедный олигарх".

В продюсерском списке артиста с премьерой на 2025-й год значатся "Сказка о царе Салтане" и "Война и мир".

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