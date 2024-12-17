Выяснилось, как экс-замглавы Минобороны Иванов скрывал похищенные деньги

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов распределял деньги, полученные преступным путем, на банковские счета своих родителей, а также бывшей и нынешней жен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

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Из документов следует, что экс-замглавы Минобороны распределял полученные деньги между родственниками и доверенными лицами. В частности, он переводил средства на счета своего отца, матери, бывшей и нынешней жен.

Кроме того, в материалах дела говорится, что Иванов скрывал свое участие в коррупционных преступлениях путем переоформления имущества на близких.

Иванова задержали в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Бывшему заместителю министра обороны грозит до 15 лет лишения свободы. В этом уголовном деле также фигурируют бизнесмен Сергей Бородин, которого следователи считают соучастником Иванова, и Александр Фомин, глава компании «Олимпситистрой», обвиняемый в даче взятки.

По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-чиновнику вменяется взятка в размере свыше 1 млрд рублей. Сам Иванов отрицает свою вину.

17 декабря Следственный комитет России продлил срок следствия по уголовному делу Иванова до 23 марта 2025 года.