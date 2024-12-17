Стало известно, кто устроил стрельбу в христианской школе в США

Стрельбу в христианской школе Abundant Life в Висконсине устроила 15-летняя девушка. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает CNN.

По словам местной полиции, 15-летняя Натали Рапноу, которая более известна как «Саманта», открыла стрельбу в школе в Мэдисоне.

Отмечается, что девочка умерла от ранения на месте, передает издание.

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 16 декабря. Полиция Штатов заявила о стрельбе в христианской школе. На тот момент сообщалось, что тех, кто открывает огонь, было примерно трое. При этом сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, предполагали, что преступники уже могли покинуть территорию образовательного учреждения.

В результате стрельбы в христианской школе погибли пять человек, включая несовершеннолетнего стрелка.

В октябре три человека погибли, восемь пострадали в результате открытия огня по толпе из нескольких сотен человек, которые праздновали победу команды бывших выпускников школы в футбольном матче в штате Миссисипи. Местный сотрудник полиции подчеркнул, что в толпе было около 200-300 местных жителей, которые при звуках стрельбы сразу начали разбегаться.