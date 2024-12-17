Помощник главы войск РХБЗ Игоря Кириллова Илья Поликарпов погиб вместе с генералом в результате взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жену Поликарпова Наталью.

Агентство отмечает, что Поликарпов занимался гуманитарной деятельностью вместе с ТАСС и фондом «Русское наследие». В ноябре он участвовал в передаче оборудования двум воинским подразделениям.

У Поликарпова осталось двое детей восьми и девяти лет. Его супруга подчеркнула, что он был порядочным человеком и патриотом.

«Он жил своей работой и семьей. Нам его будет очень не хватать, большая для нас потеря», - рассказал руководитель «Русского наследия» Владимир Хмелев.

Утром 17 декабря появилась информация о гибели двух человек при взрыве на Рязанском проспекте в Москве. Позже Следственный комитет (СК) РФ объявил, что в результате взрыва погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

В результате взрыва в Москве погиб российский генерал

По данным следствия, взрывное устройство было установлено на самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Кириллов погиб в результате теракта, подчеркнув, что «преступная сущность киевского режима очевидна».