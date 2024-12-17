Долетевшую до Парижа без билета россиянку снова задержали

Россиянка Светлана Дали, проникшая в самолет без билета и долетевшая из Нью-Йорка до Парижа, снова попыталась бежать из США. Об этом сообщает канал NBC.

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После депортации в Штаты женщину не стали арестовывать, но обязали на время разбирательства носить браслет с GPS-датчиком, который показывает ее местоположение. Это не остановило нарушительницу.

Сначала Дали отправилась в Филадельфию к своему партнеру, где срезала браслет с лодыжки. Бойфренд, у которого она остановилась, нашел его и сообщил в полицию. В итоге россиянку поймали в районе города Буффало, она ехала на автобусе в сторону канадской границы.

57-летняя Дали снова предстанет перед судом во вторник, 17 декабря.

В ноябре Светлана Дали пробралась в самолет Delta Air Lines без билета и долетела из Нью-Йорка до Парижа, скрываясь в туалетах. После поимки в аэропорту Франции женщина умоляла предоставить ей убежище и не возвращать в США.