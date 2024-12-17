Стало известно, как подрывники могли следить за генералом Кирилловым

Следователи рассматривают несколько версий того, как могла осуществляться слежка за генералом-лейтенантом, начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорем Кирилловым, перед его убийством. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Игорь Кириллов и его помощник погибли сегодня утром в результате взрыва у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Самодельное взрывное устройство было установлено на электросамокате, стоявшем у подъезда. По информации СМИ, детонацию произвели дистанционно. СК России квалифицировал произошедшее как теракт.

По данным источников Telegram-канала Baza, самокат со взрывчаткой был установлен около 4 утра, однако исполнителям теракта необходимо было наблюдать в режиме реального времени за всеми, кто выходит из подъезда.

По одной из версий, которая рассматривается следствием, за подъездом могли наблюдать из арендованной квартиры напротив. Сейчас сотрудники правоохранительных органов составляют список квартир, которые сдавались в аренду. Особое внимание уделяется жильцам, заселившимся за последние два месяца.

«По другой версии – за подъездом, откуда должен был выйти Кириллов, следили из припаркованного во дворе автомобиля. Однако есть и третья версия. Это вероятный взлом камер (…) жилого комплекса, чтобы отслеживать выход жертвы и активировать взрывное устройство», - отмечает канал.

Ранее глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов подчеркнул, что все причастные к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ будут найдены и наказаны, «кто бы это не был и где бы они не находились».