Взрывное устройство могли установить под служебную машину генерала Игоря Кириллова, сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он рассказал, что машина взорвалась, когда военнослужащий вышел из подъезда и подошел к авто.

Собеседник издания уточнил, что вместе с Кирилловым погиб его водитель. При этом он не смог назвать фамилии погибших, заявив только, что оба — военные.

Утром 17 декабря стало известно, что взрыв произошел на Рязанском проспекте в Москве. Два человека погибли. Отмечалось, что взрывная волна была такой силы, что с первого по третий этаж выбило стекла, повреждены три автомобиля.

В результате взрыва в Москве погиб российский генерал

Позже стало известно, что погибшим оказался начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Также погиб и его помощник. Взрыв, предварительно, произошел, когда мужчины выходили из дома.

По данным СМИ, взрывное устройство было вмонтировано в самокат, стоявший у подъезда. В самом доме вырвало подъездную дверь и выбило стекла, также повреждена служебная машина генерала. Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Ведутся поиски причастных к происшествию лиц.