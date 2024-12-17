В Китае казнили чиновника

Утром 17 декабря в Китае привели в исполнение смертный приговор в отношении бывшего секретаря рабочего комитета Коммунистической партии в зоне экономического и технологического освоения города Хух-Хото Ли Цзяньпина. Чиновник поплатился за коррупционные преступления, передает Центральное телевидение Китая.

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Как установило следствие, Ли Цзяньпин, используя служебное положение на различных должностях, незаконным путем присвоил себе более 1,43 миллиарда юаней (свыше 199 миллионов долларов) государственных средств. Кроме того, он получил взяток на сумму 577 миллионов юаней (более 80 миллионов долларов), а также не по назначению использовал более 1,05 миллиарда юаней (более 146 миллионов долларов) государственных денег, нанеся тем самым значительный урон экономическим интересам страны.

Судебный процесс начался в 2022 году. Тогда Ли Цзяньпин признали виновным и приговорили к смертной казни. Однако он подал апелляцию, из-за чего исполнение приговора было отложено. В августе 2024 года Верховный народный суд оставил приговор в силе, отметив, что масштаб нанесенного ущерба исключает более мягкого наказания. Перед казнью согласно законодательству Ли Цзяньпину разрешили встретиться с близкими родственниками.

История Ли Цзяньпина стала одним из самых громких эпизодов в антикоррупционной кампании Китая. В стране остается в приоритете борьба с высокопоставленными чиновниками, использующими власть в личных целях. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявлял, что, пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. По его словам, партия будет наказывать за нее по «принципу нулевой терпимости.

В ноябре в штате Алабама провели третью в истории США казнь с применением азотной гипоксии этот метод до сих пор неоднозначно воспринимается и вызывает споры. Казнили 50-летнего Кэри Дейла Грейсона, осужденного за преступление, совершенное 30 лет назад. Суд признал его виновным в убийстве попутчицы, 19-летней Вики Де Блие, совершенном вместе с тремя сообщниками в 1994 году. Азотная гипоксия считается новым методом казни — на приговоренного надевают специальную маску, через которую он вдыхает чистый азот. Однако адвокаты и общественность выражают опасения по поводу применения этого метода, поскольку человек может испытывать длительные страдания. Первая казнь с применением азота была проведена вы Алабаме в январе 2024 года казнили 58-летнего Кеннета Смита, а вторую казнь исполнили в сентябре, когда казнили 59-летнего Алана Юджина Миллера. По словам очевидцев обеих казней, осужденные сопротивлялись и, судя по всему, не сразу теряли сознание, а продолжали испытывать мучения в течение нескольких минут.