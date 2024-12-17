Следователи начали допрос охраны дома генерала Кириллова

Следователи после трагического инцидента, в котором погиб российский генерал Игорь Кириллов, начали допрос охранников жилого комплекса «Среда» на юго-востоке Москвы, сообщает «Газета.Ru».

Согласно информации из Telegram-канала Baza, следственные органы пытаются выяснить, каким образом подрывники следили за военнослужащим. Важно установить, когда именно было заложено взрывное устройство рядом с домом Кириллова.

Также планируется изъять записи с камер видеонаблюдения ЖК «Среда». Однако, по словам местных жителей, камеры работают только в онлайн-режиме и не сохраняют видеозаписи, что может усложнить работу следователей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Рязанском проспекте в Москве произошло срабатывание взрывного устройства, в результате погиб генерал-лейтенант Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

Взрывное устройство возле дома Кириллова активировали дистанционно. Взрывная волна выбила стекла в доме напротив места убийства генерала Кириллова.