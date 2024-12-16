СК назвал число жертв ростовского маньяка

В результате нападений ростовского маньяка ножевые ранения получили два человека. Одна из жертв скончалась, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

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Как выяснилось, неадекват сначала совершил нападение девушку в городе Аксае, в 12 километрах от областного центра. Маньяк несколько раз ударил ее ножом, а затем скрылся. Раненую экстренно доставили в больницу, но там она скончалась.

Установлена личность напавшего на людей с ножом в Ростове-на-Дону мужчины

После этого агрессор попытался перерезать горло подростку в подъезде, но юноша сумел дать отпор нападавшему.

Фигурант задержан, его везут на допрос в следственный отдел. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении, областная прокуратура взяла расследование под контроль.