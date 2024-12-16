Установлена личность напавшего на людей с ножом в Ростове-на-Дону мужчины

Напавшего на людей с ножом в Ростове-на-Дону мужчину зовут Владислав Кузнецов, ему 26 лет. Об этом сообщается Telegram-канал Mash.

По словам источника, мужчина работал кальянщиком и регулярно залезал в микрозаймы. У кредиторов Кузнецов был в черных списках за просроченные долги общей суммой в 200 тысяч рублей. Отмечается, что мужчина отказывается давать показания.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на нескольких девушек в Ростове-на-Дону. Одна из пострадавших находится в реанимации. Неизвестный пытался зарезать жительницу дома 11/6 на улице Венеры. По словам очевидцев, таких случаев за день было несколько. Позже мужчину задержали.