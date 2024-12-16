Маньяк зарезал девушку и ранил еще двух человек в Ростовской области

Неизвестный мужчина напал с ножом на нескольких человек в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Изначально злоумышленник набросился на девушку в подъезде. Несмотря на попытки отбиться от нападавшего, жертва получила несколько десятков ударов длинным ножом. Предварительно, она скончалась в больнице.

После первого нападения преступник набросился еще на двоих человек. В настоящий момент его уже задержали, сотрудники правоохранительных органов выясняют мотивы маньяка, говорится в публикации.

В ноябре следователи возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего мужчину, ударившего ножом в грудь своего знакомого во время ссоры в деревне Сосенки в Новой Москве. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. По данным следствия, 10 ноября 2024 года мужчина, находясь в доме в деревне Сосенки Новой Москвы, в ходе ссоры со своим знакомым ударил его ножом в грудь.

Ранее, 20 ноября, следователи возбудили дело на двух мужчин, напавших с ножом на местного жителя на детской площадке в подмосковном поселке Дрожжино. Пострадавшего госпитализировали с ножевым ранением. Силовики разыскивают фигурантов для их задержания.