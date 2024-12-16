В христианской школе в США произошла стрельба

В христианской школе города Мэдисон (штат Висконсин, США) произошла стрельба, несколько человек пострадали.

Об этом сообщила местная полиция на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).