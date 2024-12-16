Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Один мужчина погиб в результате пожара в квартире жилого дома на северо-востоке столицы. Еще один человек пострадал, он получил травмы легкой степени тяжести.

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Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщил «Вечерней Москве» источник в силовых структурах.

— После ликвидации пожара на кухне квартиры был найден погибший в очаге возгорания. Предположительно, погиб мужчина. Спасатели эвакуировали еще пять человек, один из них пострадал, у него травмы легкой степени тяжести, — рассказал собеседник.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Спасателям удалось оперативно прибыть к месту происшествия и ликвидировать возгорание на первом этаже.

Ранее пожар произошел в конюшне на востоке столицы. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Животные не пострадали. Огнеборцы оперативно потушили пламя.