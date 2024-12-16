В подмосковном Красногорске ребенок сбежал из детского сада, сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона.

Инцидент произошел в поселке Путилково. Мальчик остался без присмотра воспитателя, оделся и вышел на улицу. Ребенок пробрался за территорию садика и зашел в продуктовый магазин, где его заметил продавец и передал родителям.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.