В Москве маршрутка зажала ногу пассажира и протащила его несколько метров

В московском поселении Десеновское пассажиру зажало ногу дверью маршрутки. Водитель этого не увидел и тронулся, протащив его по дороге семь метров, передает 360.ru со ссылкой на источник.

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Происшествие случилось на Центральной улице. Водитель микроавтобуса Mercedes начал движение, не заметив, что прижал ногу мужчины, когда закрывал дверь. После того, как пострадавшего протащили по дороге, он остановился, включил аварийку и недолго постоял, а затем скрылся еще до приезда «скорой помощи». О состоянии пострадавшего пассажира на данный момент ничего не известно.

До этого в Костроме 11-летняя девочка пострадала во время поездки на автобусе: водитель зажал дверью ее голову и поехал дальше. После произошедшего глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Ранее в Шахтах водитель автобуса зажал дверью женщину-инвалида и протащил по дороге.