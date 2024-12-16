Участником аферы, в результате которой звезда мелодрамы "Москва слезам не верит" Раиса Рязанова лишилась 4 000 000 рублей, оказался актер-гастролер из Новосибирска.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан и заключен под стражу, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Telegram-канале Волк опубликовано видео, на котором запечатлен момент передачи мошеннику денег, а также допрос задержанного, признавшего свою вину.

Отмечено, что подозреваемого задержали в одном из хостелов. По его словам, полученные от актрисы деньги он передал другому участнику преступной схемы, получив в качестве вознаграждения 45 000 рублей.

Ранее сообщалось, что Раиса Ивановна попала в больницу из-за проблем с сердцем.