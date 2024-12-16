Женщина с пистолетом ворвалась в поликлинику в Москве

На востоке столицы сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, которая угрожала пистолетом сотруднице поликлиники, сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

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Инцидент произошел в медучреждении на Сиреневом бульваре. Посетительница пришла в кабинет к заведующей, достала пистолет из сумки, и заявив о своем умении им пользоваться, положила перед собой на стол. Сотрудники вневедомственной охраны задержали 35-летнюю москвичку, которая пояснила свое поведение желанием прикрепиться к этой поликлинике.

По ее словам, она хотела припугнуть медицинских работников и оказать на них давление, чтобы ее просьбу выполнили как можно скорее.

По данным экспертизы, изъятый у правонарушительницы пистолет является пневматическим. Для дальнейшего разбирательства задержанная передана сотрудникам полиции.