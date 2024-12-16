Сбившая насмерть ребенка в Москве женщина отказалась от медосвидетельствования

Женщина, которая сбила насмерть девятилетнего ребенка в Новой Москве, отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на алкогольное или наркотическое опьянение. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщил источник в правоохранительных органах.

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— Установлено, что после ДТП женщина отказывалась проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В отношении нее был оформлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, — передает слова собеседника РИА Новости.

Инцидент произошел 14 декабря. Женщина на Porsche выехала на тротуар и сбила девятилетнего мальчика и его няню. От полученных травм ребенок скончался в больнице. Пострадавшая няня продолжает восстанавливаться в медицинском учреждении. Силовики задержали подозреваемую, свою вину она признала.

Бывший муж обвиняемой заявил, что она ведет нездоровый образ жизни и злоупотребляет алкоголем, несмотря на то, что является многодетной матерью. При этом бывший супруг женщины отметил, что это не оправдывает ее поступок.