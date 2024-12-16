Выросшая жертва «новокузнецкого монстра» потребовала посадить маньяка в колонию

Самый кровожадный каннибал и серийный убийца за всю историю России Александр Спесивцев в скором времени может покинуть стены психиатрической лечебницы. Одна из его жертв настаивает на переводе преступника в колонию, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

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На счету серийного убийцы, как минимум, 20 жертв. Дочь одной из них подросла и обратилась в суд. Девушка потребовала, чтобы новокузнецкого маньяка отправили в колонию на пожизненное заключение. Сейчас Спесивцев находится в психбольнице. Однако россиянка полагает, что каннибал притворяется больным, так как боится оказаться в ИК.

Кроме того, дочь одной из убитых обратилась в суд за денежной компенсацией. Когда маньяк убил маму, малышке был всего год. Теперь девушка хочет получить деньги за детство без родителя.

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