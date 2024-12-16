Появилось видео, как пассажир выбросил кота Твикса на мороз

Появились видео, как пассажир поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выбросил на мороз рыжего кота Твикса, который впоследствии погиб. Кадры разлетелись по telegram-каналам.

Трагическая история с котом Твиксом произошла 11 января. Хозяин кота спал, когда питомцу удалось выбраться из переноски. После этого животное высадили на остановке в Кирове. Твикса разыскивали волонтеры несколько дней, но нашли его уже замерзшим насмерть.

Проводница рассказала свою версию, почему выкинула кота Твикса в Кирове

Изначально виновницей в смерти кота выставили проводницу. Ее отстранили от работы и завели уголовное дело. Однако позже защита женщины доказала, что Твикса выбросила не она, а пассажир. Расследование прекратили в декабре из-за отсутствия события преступления.